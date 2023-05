Plastique : comment lutter contre son invasion ?

Les déchets plastiques sont désormais présents partout, que ça soit dans l’océan ou sur les sommets montagneux. Alors, comment lutter contre l’omniprésence de cette pollution ?

Dans la vallée de l’Everest, les autorités ont interdit il y a quatre ans l’utilisation de bouteilles et de sacs en plastique. L'interdiction est peu respectée. Des associations organisent des opérations de ramassage de déchets, car le toit du monde est devenu une immense décharge. Des microplastiques ont été détectés à plus de 8 000 mètres d’altitude, les plus hauts jamais découverts sur la planète.

L’Allemagne recycle en masse

À Rome (Italie), le plastique se ramasse dans le fleuve et des mini-barrages ont été installés pour empêcher les déchets de se déverser dans la mer. “Il faut dire que l’Italie produit beaucoup de déchets plastiques, en moyenne 37 kg par an et par habitant, contre 34,5 pour les autres pays européens”, déclare la journaliste Raphaëlle Schapira. L’Allemagne, elle, met en place des récompenses pécuniaires pour motiver le geste citoyen. Grâce à des machines, elle réussit à recycler 99 % de ses déchets plastiques, contre 59 % en France.

L’Allemagne recycle, certes, mais reste le pays qui produit le plus de plastique en Europe.