Pollution : la planète face au défi du plastique

175 pays se sont donnés rendez-vous à Paris, lundi 29 mai, pour s’entendre sur un traité contre la pollution plastique à travers le monde. 460 millions de tonnes sont produites chaque année, et 80 % finissent un an plus tard en déchets.

En seulement 20 ans, la production de plastique dans le monde a doublé, pour atteindre 460 millions de tonnes. La Chine est à l’origine de 20 % de cette fabrication, suivie par les États-Unis (18 %), et l’Union européenne (15 %). On le trouve dans les pièces détachées des voitures, le polyester des vêtements, ou les jouets. C’est toutefois l’industrie des emballages qui est la plus productrice, avec 158 millions de tonnes de plastique par an. Vient ensuite celle du bâtiment (71 millions de tonnes), puis la filière textile (62 millions de tonnes).

Les pays riches, les plus gros consommateurs

Ces produits ont une durée de vie très courte. Entre sa production et le moment où il finit à la poubelle, il s’écoule en moyenne six mois pour un emballage, trois ans pour les biens de consommation courante, cinq ans pour les vêtements, huit ans pour les appareils ménagers, et 35 ans pour les matériaux de construction.

Les pays riches sont les plus gros consommateurs de plastique : des tonnes de déchets, qu’il faut ensuite traiter. "Beaucoup de plastiques ne sont pas recyclables, on ne sait pas quoi en faire, donc on les envoie à l’autre bout du monde, pour qu'eux les laissent dans les décharges", explique Juliette Franquet, directrice de Zero Waste France.