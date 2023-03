États-Unis : au moins 25 morts après le passage d'une tornade dans le Mississippi

Le passage d’une violente tornade dans le Mississippi a laissé place à un théâtre de désolation. Des centaines de maisons ont été détruites par la catastrophe naturelle qui a fait au moins 25 morts et plusieurs dizaines de blessés.

Un paysage rasé, sur tout le trajet de la tornade. Aucune maison n’a résisté sur son passage, vendredi 24 mars, et la ville de Rolling Fork, dans le Mississippi (États-Unis) ressemble désormais à une zone de guerre. Des minutes d’enfer qui ne quittent plus une population toujours hébétée, 24 heures après les faits. “C’est la chose la plus effrayante de ma vie. J’ai pensé que je n’y survivrai pas”, témoigne une rescapée.

De nouvelles tornades pourraient sévir dimanche

Les voitures et les camions sont sens dessus dessous, les arbres les plus imposants tombés sur les maisons. Enfants et adultes sont encore sidérés d’être toujours en vie. La tragédie a emporté au moins 25 personnes, et fait des dizaines de blessés. Dans un communiqué de soutien, le président américain évoque des images déchirantes. Des fonds fédéraux vont être alloués pour financer des programmes provisoires. Comme si le sort s’acharnait, de nouvelles tornades pourraient sévir, dimanche 26 mars.