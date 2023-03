Italie : les cigarettes, y compris électroniques, bientôt interdites dans tout l’espace public ?

Face à une recrudescence du nombre de fumeurs avec l’apparition de la cigarette électronique et du tabac à chauffer, le gouvernement italien réfléchit à une décision radicale : interdire de fumer dans l’espace public.

Fumer à l’arrêt de bus, en terrasse ou dans les airs de jeu pourrait bientôt être interdit en Italie. La mesure est sérieusement étudiée par le gouvernement transalpin. Tout l’espace public serait concerné, avec une interdiction sur les quais de gare ou à la plage. Les fumoirs pourraient être supprimés. Cette mesure qui ne concerne pas seulement la cigarette traditionnelle, mais aussi son évolution électronique ou le tabac chauffé.

93 000 morts chaque année à cause de la cigarette

Les nouvelles cigarettes sont d’ailleurs dans le viseur des autorités. En 2005, deux ans avant la France, l’Italie avait banni le tabac des lieux publics clos, faisant baisser le nombre de fumeurs. Mais depuis deux ans, le chiffre repart à la hausse avec une augmentation spectaculaire des vapoteurs ou consommateurs de tabac chauffé, désormais trois fois plus nombreux.

“Avec cette mesure, les autorités voudraient bien inverser la tendance et faire baisser le nombre de fumeurs. Aujourd’hui, un quart de la population déclare fumer quotidiennement, et 93 000 personnes en meurt chaque année, c’est près de 30 000 en plus qu’en France”, rappelle Raphaële Schapira, journaliste France Télévisions au bureau de Rome (Italie).