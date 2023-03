Climat : un laboratoire crée des conditions extrêmes pour développer la maison du futur

L’université britannique de Stanford a développé un laboratoire où elle peut créer différentes météos, des plus froides au plus chaudes. Plusieurs logements y sont installés pour tenter de développer des innovations leur permettant de devenir neutres en carbone.

Il fait -16 °C, et une tempête de neige vient de s’abattre sur un petit lotissement du nord de l’Angleterre. Pourtant, personne n’y habite et il s’agit de neige de culture, car il se trouve dans un laboratoire géant, un hangar inédit, conçu par une université britannique pour développer les logements du futur face au dérèglement climatique. Les deux maisons témoins sont bardées de capteurs, avec pour but de consommer un minimum d’énergie. Tout commence par les murs, faits à 90 % de laine de verre.

Créer un logement autonome et neutre en carbone

À l’intérieur, des constructeurs concurrents testent ensemble leurs innovations, comme des systèmes de chauffage dissimulés dans les moulures, les plaintes ou le miroir. Cette maison intelligente détecte la présence humaine. Aux heures de pointe, la maison peut puiser dans la batterie de la voiture, ce qui permet de payer moins cher l’électricité et soulager le réseau électrique.

Le défi de ce laboratoire est de créer un logement autonome, neutre en carbone, qui reste confortable pour ses occupants. “Dans quelques semaines, des bénévoles seront invités à s’installer ici pour vivre quelques jours dans ces maisons, une façon de tester leurs performances en conditions réelles”, fait savoir Ambroise Bouleis, envoyé spécial à Stanford (Royaume-Uni).