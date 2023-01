La lutte contre le tabagisme accélère en Italie et au Mexique

Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Chacun sa méthode pour freiner la consommation de tabac. Alors que l'argument du prix du paquet revient régulièrement en France, d'autres pays font le choix d'élargir les lieux où la cigarette n'est pas la bienvenue. Comme dans l'Hexagone, l'Italie est touchée par une forte augmentation du nombre de fumeurs, avec 800 000 personnes de plus depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le ministre de la Santé resserre donc la vis, avec l'objectif de créer une génération sans tabac d'ici 2040 alors qu'un quart de la population fume. Les fumoirs vont être interdits, il sera également interdit de fumer dehors en plein air à proximité d'un enfant ou d'une femme enceinte. En revanche, le prix du paquet ne bougera pas.

Au Mexique, le gouvernement a décidé de mettre en place l'une des politiques anti-tabac les plus sévères de tout le continent américain. Il était déjà interdit de fumer dans tous les espaces fermés depuis 2009 ; la cigarette sera désormais bannie dans tous les rassemblements en extérieur, comme sur les terrasses des cafés et restaurants, sur les plages, dans les parcs d'attraction, les stades ou les marchés... Depuis le mois de juin 2022, la cigarette est également interdite sur le Zócalo, la plus grande place du pays, ainsi que dans ses rues adjacentes. La cigarette devient invisible aux yeux du public dans les commerces : pour éviter toute tentation, les commerçants ont désormais interdiction d'exhiber les paquets, la publicité est interdite, tout comme la promotion sur les réseaux sociaux.