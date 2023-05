Turquie : la réélection d'Erdogan, événement déterminant dans la guerre en Ukraine

Réélu à la présidence de la Turquie, dimanche 28 mai, Recep Tayyip Erdogan occupe une place singulière dans le conflit en Ukraine. Partenaire de la Russie et hostile aux sanctions qui la touchent, Ankara vend dans le même temps des armes à l'Ukraine.

Recep Tayyip Erdogan a triomphé aux élections turques, dimanche 28 mai. Le président de la Turquie tire sa force de sa relation unique avec la Russie. Le gaz russe est fondamental pour Ankara, et une centrale nucléaire a été construite par Moscou en Turquie. Erdogan, réélu, n'appliquera pas les sanctions économiques contre la Russie. "Qui êtes-vous pour imposer des sanctions à la Russie ?", a-t-il demandé aux Occidentaux.



Erdogan joue les équilibristes

Il joue également les équilibristes avec l'OTAN. La Turquie est membre de l'Alliance, mais a acheté il y a quelques années des missiles russes. Erdogan parle aussi à Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, à qui il vend des drones de combat. "La politique étrangère de la Turquie est notamment motivée par l'orientation économique de la Turquie, qui est une orientation vers les exportations, et le marché ukrainien est un marché important pour l'armement", analyse Jean-François Pérouse, géographe et auteur d'"Erdogan, nouveau père de la Turquie ?". Entre Russes et Ukrainiens, Erdogan se veut facilitant. Il a notamment scellé l'accord sur les céréales, et continuera la médiation.