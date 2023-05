Espagne : fragilisé, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez convoque des élections législatives anticipées

Face aux défaites du camp socialiste, qu'il dirige, aux élections municipales et régionales, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a décidé de dissoudre le Parlement. Les élections législatives auront lieu le 23 juillet.

Après la déroute de son parti aux élections municipales et régionales, l'Espagne attendait une réaction de son Premier ministre socialiste. Pedro Sanchez a finalement pris la décision, lundi 29 mai, de dissoudre le Parlement. "Comme président du gouvernement et comme secrétaire du Parti socialiste, j'assume les résultats. Je pense qu'il est nécessaire de donner une réponse et de soumettre notre mandat démocratique à la volonté populaire", a-t-il déclaré, avançant de six mois l'échéance des élections législatives, qui auront lieu le 23 juillet.

Un pari risqué pour le Premier ministre

Le pari est risqué pour Pedro Sanchez, qui vient de perdre face au Parti populaire, principal parti d'opposition. La droite a en effet repris six régions gouvernées jusqu'ici par la gauche. La séquence politique s'apparente donc à un référendum pour ou contre le Premier ministre, qui est fragilisé par l'inflation et par les tensions avec la gauche radicale et le parti Podemos.