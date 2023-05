Sécurité routière : des associations et des avocats souhaitent créer un délit d'homicide routier

Face aux accidents parfois mortels provoqués par des conducteurs alcoolisés ou ayant pris des stupéfiants, des associations et des avocats plaident pour une criminalisation de ces infractions. Une proposition délicate à appliquer.

Plusieurs accidents routiers ont connu un fort écho médiatique ces dernières semaines, notamment celui de l'affaire Palmade ou celui d'une fillette de 6 ans tuée par une conductrice ayant consommé du cannabis. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nombre d'accidents de la route liés à la consommation de stupéfiants reste néanmoins plutôt stable ces dernières années, aux alentours de 500.

Une proposition inapplicable ?

Des associations et avocats de victimes de la route souhaitent renforcer les peines et créer un délit d'homicide routier. "J'ai pris de l'alcool, j'ai pris des matières stupéfiantes, j'ai pris la décision de conduire et j'ai tué quelqu'un, alors effectivement, ça procède bien d'une intention coupable et je pense que l'on peut envisager une réflexion vers une criminalisation de ces infractions", estime Rémy Josseaume, avocat spécialisé en droit routier. Mais d'autres avocats jugent la proposition difficile à appliquer.