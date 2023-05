Pollution : l'impact nocif des pots de yaourt sur l'environnement

Les pots de yaourt sont une source de pollution préoccupante et sont difficilement recyclables. D'autres matériaux peuvent être utilisés, mais ils coûtent plus cher.

Chaque Français consomme plus de 170 pots de yaourt par an, avec une préférence pour les emballages individuels en plastique. Pourtant, ces petits contenants peuvent avoir un impact à long terme sur l’environnement, car ils sont fabriqués en grande majorité avec de l’aluminium, du papier et du polystyrène, particulièrement complexe à recycler. Ces pots sont souvent brûlés ou enfouis, et on les retrouve souvent dans les mers ou les océans.

Des pots moins chers

Pour limiter leur production, les industriels développent des filières de recyclage, une démarche toutefois insuffisante. Pour les fabricants, il faudrait choisir d’autres matériaux, mais ils soulèvent la question du pouvoir d’achat. Certains pots sont fabriqués en verre ou en carton, "mais ces produits sont plutôt réservés à une gamme premium”, constate Muriel Casol, déléguée générale de Syndifrais. “Aujourd’hui, le prix moyen d’un yaourt en emballage plastique est de 23 centimes. Un prix premium va être beaucoup plus important, donc moins accessible”, ajoute-t-elle. Chaque année, 60 000 tonnes de pots de yaourt arrivent sur le marché français.