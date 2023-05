Élection présidentielle en Turquie : Recep Tayyip Erdogan vise un troisième mandat

Recep Tayyip Erdogan est opposé à Kemal Kilicdaroglu au deuxième tour de l'élection présidentielle turque, dimanche 28 mai. La victoire peut-elle lui échapper ?

Devant la foule, il se présente en gagnant quasi certain. Et même s'il doit se soumettre à un deuxième tour, Recep Tayyip Erdogan osait, vendredi 26 mai, le récit de sa victoire. S'il l'emporte dimanche, la Turquie prendra clairement un tournant encore plus nationaliste. Et c'est ce que lui demandent ses électeurs, dans le quartier de Kasimpasa (Turquie). "Moi, je suis nationaliste, et je veux qu'il continue à prendre soin de la patrie", déclare un homme.

"Je pense qu'il va durcir le ton"

En cas de troisième mandat, Recep Tayyip Erdogan va-t-il s'assouplir et tenir compte de cette moitié du pays qui aspire à plus de démocratie, et qui a voté contre lui ? Samedi après-midi, les partisans de son rival, Kemal Kilicdaroglu, n'y croyaient pas. "S'il reste, je pense qu'il va durcir le ton, parce qu'il a perdu des voix au premier tour", juge une femme. La crainte d'une dérive encore plus autoritaire est bien présente dans le pays.