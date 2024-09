Titanic : l'épave du mythique paquebot se dégrade

Une mission menée pour mieux étudier le Titanic a mis au jour la dégradation de l'épave, immergée depuis 1912. Elle a aussi permis quelques précieuses découvertes, comme celle de la statue de Diane de Versailles, que l'on pensait disparue.

L'épave du Titanic repose à 3 800 mètres de profondeur dans l'Atlantique nord. Les toutes dernières images qui ont été filmées du bateau en montrent pourtant l'inexorable dégradation. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, ce mythique paquebot avait fait naufrage après avoir heurté un iceberg. Une partie du bastingage bordant le pont avant s'est effondré, rongé par les micro-organismes qui peuplent les fonds marins. Il était encore intact il y a deux ans.

Quelques belles découvertes

"La mission consistait à documenter le champ de débris aussi précisément que possible, mieux comprendre ce qui se trouve là-dessous, en savoir plus sur l'état de décomposition et identifier ce qui est le plus menacé, ce qui pourrait nous aider à raconter un peu mieux l'histoire du Titanic", explique Tomasina Ray, directrice des collections pour RMS Titanic Inc. De belles découvertes ont aussi été faites, comme celle d'une statue en bronze, connue sous le nom de Diane de Versailles, qui trônait dans le salon première classe du paquebot et que l'on croyait disparue.