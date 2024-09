Manche : des embarcations de plus en plus dangereuses pour les migrants ? Durée de la vidéo : 2 min Manche : des embarcations de plus en plus dangereuses pour les migrants ? Manche : des embarcations de plus en plus dangereuses pour les migrants ? (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - L. Lacroix, M. Cribier, T. Cuny, Y. Kadouch France Télévisions

37 personnes sont déjà décédées en tentant de traverser la Manche en 2024, après le drame survenu mardi 3 septembre. Si les embarcations sont de plus en plus nombreuses, elles sont aussi rendues plus dangereuses par la pression de la police et par les accès barricadés.

Les migrants tentent le tout pour le tout pour traverser la Manche, entassés par dizaines sur des canots pneumatiques au péril de leur vie. Ces images sont de plus en plus fréquentes. De quelques centaines en 2018, les arrivées en Grande-Bretagne en petits bateaux ont explosé en 2022 : plus de 45 000. Un record qui pourrait bien être battu en 2024. 13 000 arrivées ont été recensées au premier semestre et avec l'été, le rythme s'est accéléré. 37 morts cette année Les migrants se tournent de plus en plus vers les petites embarcations, car les accès aux camions ou aux paquebots qui traversent la Manche ont été barricadés. Les traversées sont-elles devenues plus dangereuses pour ceux qui s'y risquent ? Avec le naufrage survenu mardi 3 septembre, 37 personnes au moins ont perdu la vie dans la Manche cette année. Un tragique record qui s’explique, selon les associations de défense des migrants, par la pression des patrouilles de police.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux