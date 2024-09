Affaire Hugo Auradou et Oscar Jégou : les deux rugbymen accusés de viol autorisés à rentrer en France

Retenus en Argentine depuis juillet après les accusations de viol particulièrement graves portées contre eux par une plaignante, les joueurs de rugby Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été autorisés par la justice argentine à rentrer en France, mardi 3 septembre.

La justice argentine a finalement suivi les recommandations du parquet de Mendoza. Mardi 3 septembre, elle a autorisé Oscar Jégou et Hugo Auradou à rentrer en France. Ils étaient inculpés pour viol aggravé en réunion, depuis début juillet. Les deux hommes de 21 ans sont accusés d'avoir violé une femme argentine dans leur chambre d'hôtel à Mendoza, alors que l'équipe de France de rugby était en tournée. Eux affirment que les relations sexuelles avec la plaignante étaient consenties.

De très lourdes accusations

La victime présumée évoque quant à elles des violences terribles. Elle aurait tenté de mettre fin à ses jours, le 27 août dernier. Elle ne s'est depuis présentée à aucune audience. "Je suis allée à la salle de bains et je lui ai demandé : 'S'il te plaît, laisse-moi rentrer chez moi". Avec la tête, il m'a dit 'non, non, non'. Alors il m'a attrapé le cou, il m'a mise sur le lit, il m'a déshabillée comme un animal", témoigne-t-elle. L'avocat des rugbymen se félicite quant à lui de la décision du juge. L'affaire est néanmoins toujours en cours d'instruction, et leur libération est assortie de conditions.