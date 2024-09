Guerre en Ukraine : une frappe russe dévastatrice touche la ville de Poltava

Située entre Kiev et Kharkiv, la ville ukrainienne de Poltava a été la cible d'une frappe russe particulièrement violente, mardi 2 septembre. Un site militaire était ciblé, mais il est entouré de zones résidentielles, que le souffle de l'explosion a violemment touchées.

Au milieu des décombres, les habitants de la ville ukrainienne de Poltava filment ce qu'il reste de leurs immeubles, mardi 3 septembre. Les façades sont éventrées et le sol est jonché de débris de pierres et de verre. Ces dégâts sont la conséquence d'une des frappes russes les plus violentes depuis le début de la guerre en Ukraine. Au moins 51 personnes sont mortes et plus de 270 ont été blessées.

Le gouvernement ukrainien critiqué par la population

Poltava est situé entre Kiev et Kharkiv. La Russie ciblait l'Institut des communications, un centre de formation militaire entouré par des immeubles résidentiels, que le souffle des explosions a sévèrement touchés. "Mes tapis se sont soulevés de 20 centimètres à cause de l'explosion. J'ai entendu un tel bruit que j'en ai encore la chair de poule", confie une habitante. D'autres reviennent constater les dégâts, encore sonnés. Certains Ukrainiens reprochent au gouvernement d'avoir rassemblé trop de militaires sur le site, transformé en cible facile. Le président, Volodymyr Zelensky, demande une enquête interne et renouvelle son appel à une aide internationale.