Séisme en Turquie et en Syrie : la situation sécuritaire se tend après la catastrophe

Cinq jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, la situation sécuritaire se détériore, en témoignent les pillages et affrontements.

Des vitres brisées et des magasins en proie au pillage cinq jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Dans ce magasin vidé de son stock de téléphones, il ne reste que les présentoirs en verre. Entre électroménager et distributeurs de billets, tout y passe. Un pillard, pris dans la main dans le sac, fuit sous les yeux des passants et sous les menaces des propriétaires. “Nous surveillons nos maisons, nos véhicules. Malheureusement, il n’y a rien à dire, nous sommes anéantis, bouleversés, ce que nous vivons est comme un cauchemar”, explique une Turque.

L’armée autrichienne suspend ses opérations

48 personnes ont été arrêtées pour pillage. Un climat d’insécurité dans la province de Hatay qui rend difficile le travail des secours. Déployée depuis plusieurs jours, l’armée autrichienne suspend ses opérations. Les 82 soldats sur place déplorent des affrontements entre bandes.