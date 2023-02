Iran : un pays déchiré entre manifestants et partisans des mollahs

Près de cinq mois après le début des manifestations en Iran, une équipe de France Télévision s’est rendue sur place pour prendre la température de la situation d’un pays divisé.

À Téhéran (Iran), samedi 11 février, l'image d'un pouvoir inébranlable et sûr de lui, soutenu par des milliers de personnes. Chorale de chants patriotiques et rassemblement militaire, l'anniversaire de la révolution est une démonstration de valeurs conservatrices en réponse aux manifestations des cinq derniers mois. Beaucoup d'Iraniens se sentent toutefois loin de ces discours et célébrations. "Avec la crise économique et un guide suprême qui se fiche du peuple, ce n'est certainement pas un jour de fête nationale", commente anonymement une femme, près de la foule.

L'Iran divisé en deux

Depuis un mois, les manifestations des opposants sont moins nombreuses en raison de la répression et des condamnations à mort. Toutefois, de plus en plus de femmes cessent de porter le voile : 10 à 15 % des passantes, sur une place très fréquentée de Téhéran. Dans un café à la mode, une étudiante aimerait elle aussi retirer son voile, mais a d'autres revendications. "Pour pouvoir arriver à l'égalité de nos droits, on doit se battre, nous les femmes. Comme pour obtenir l'autorité parentale, ou le droit de divorcer", dit-elle. L'Iran est divisé en deux mondes, avec d'un côté les opposants, pas seulement jeunes ou citadins, et de l'autre, les fidèles de la Révolution islamique.