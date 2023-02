Paris 2024 : la participation des athlètes russes divise les pays

Interdits de compétitions internationales depuis près d’un an, la Russie et ses athlètes pourraient se voir refuser l’accès aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Si des pays ont validé cette idée, des dirigeants y sont réticents.

Entre la Russie et les partisans de l’exclusion de ses athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024, le ton monte encore. Avec les ministres des Sports de plusieurs pays, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a réclamé l’exclusion des sportifs russes et biélorusses des prochains JO, même sous bannière neutre. “La simple représentation de l'État terroriste aux Jeux olympiques de Paris en 2024 est une manifestation de violence et d’impunité”, insiste Zelensky.

La France s’oppose à la participation des athlètes russes

Face à ces déclarations, la Russie dénonce un moyen de nuire aux valeurs du sport, jugeant une manœuvre “inacceptable”. Dans un courrier datant du 31 janvier, Thomas Bach, président du CIO, reproche à l’Ukraine sa posture “allant à l’encontre des fondamentaux du mouvement olympique”. La Russie exclut des prochaines olympiades, une volonté partagée par plusieurs pays, comme le Royaume-Uni, la Pologne et la France.