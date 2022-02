Le documentaire "Wagner, l'armée des ombres de Poutine", réalisé par Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova, et diffusé sur France 5, est une plongée dans ce groupe paramilitaire russe. Une compagnie privée qui combat dans les pays en crise pour défendre les intérêts de la Russie.

Ces mercenaires du groupe Wagner opèrent en Ukraine comme au Mali. Alors que Vladimir Poutine cristallise l'attention et attise les craintes après avoir reconnu l'indépendance des territoires séparatistes prorusses du Donbass, en Ukraine, le documentaire Wagner, l'armée des ombres de Poutine, diffusé sur France 5, révèle les dessous de cette organisation militaire secrète russe. Pendant près de deux ans et malgré des intimidations, les journalistes Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova ont enquêté sur cette armée fantôme financée par le milliardaire Evgueni Prigojine, un proche de Vladimir Poutine.

C'est en 2014 en Ukraine, dans la région du Donbass, qu'apparaissent les premiers combattants de Wagner, une armée créée par Dimitri Outkine, un ancien membre des forces spéciales russes et grand admirateur d'Hitler. De l'Ukraine au Mali, en passant par la Syrie et le Mozambique, ces mercenaires œuvrent en toute impunité, devenant les bras armés de la géopolitique de Moscou, qui nie tout lien avec ce groupe paramilitaire.

Environ 10 000 agents depuis 2014

Grâce à ce documentaire, les mercenaires de cette obscure organisation ont désormais un visage. Celui de Marat Gabidullin, 56 ans, qui a fait partie de Wagner pendant plusieurs années et qui témoigne à visage découvert dans le film. "C'est un de mes amis de longue date qui m'en a parlé. Il m'a dit 'il existe une compagnie qui va t'intéresser. Tu as une formation militaire. Là-bas ils ont besoin de gens comme toi'", raconte-t-il. Marat Gabidullin rejoint la société privée. "Pourquoi poser des questions ? Je voyais très bien que ce n'était pas l'armée. Je me rendais bien compte que tout cela n'était pas très légal, c'était évident."

Avant Marat, aucun membre du groupe Wagner n’avait témoigné ouvertement. Aujourd’hui, il souhaite briser l’omerta.



L'une des premières missions du mercenaire russe se déroule en Syrie en 2015. Le pays, qui a toujours été soutenu par la Russie, est enlisé dans une guerre civile depuis 2011 et doit également faire face à l'Etat islamique. "On nous a dit, 'il y a là-bas un mec super, le président Bachar-Al-Assad, et ce mec bien, tout seul à la tête de son armée héroïque, s'efforce de combattre l'impérialisme mondial, et ce mec bien, il a besoin d'aide'."

L'organisation aurait vu défiler dans ses rangs environ 10 000 agents depuis 2014. Des mercenaires au casier judiciaire si chargé qu'il leur est impossible de rejoindre l'armée régulière. Viols, meurtres, tortures, pillages… Rien n'arrête ces hommes de main coupables des pires exactions. Faire appel à un tel groupe privé permet à Moscou de défendre ses intérêts dans le monde sans en assumer les conséquences.

Le documentaire Wagner, l'armée des ombres de Poutine réalisé par Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova