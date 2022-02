DIRECT. Crise en Ukraine : le Canada et le Japon annoncent à leur tour des sanctions contre la Russie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Les jours passent et le sujet qui occupe la une de nos journaux ne change pas. Libération et Le Figaro s'interrogent sur les suites de la crise en Ukraine, quand Les Echos reviennent sur les sanctions des Occidentaux contre Moscou.



: La Russie reconnaît maintenant la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et Donetsk. Pourtant, dans le Donbass, certains villageois ne craignent pas l'arrivée des soldats russes. Reportage à Adamska, une bourgade de moins de 100 habitants.



: "Vladimir Poutine a peut-être sous-estimé la fermeté de la réponse de la communauté internationale. (...) Cette réponse ferme et unie à traves le monde va finir par coûter très cher au président Poutine."

: Des "sanctions supplémentaires" seront imposées contre les banques russes soutenues par l'Etat et le Canada va "interdire toute transaction financière avec elles", ajoute Justin Trudeau. Ces sanctions seront en place "jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit rétablie".

: Le Canada annonce, lui aussi, une "série de sanctions" économique contre la Russie. Ottawa va notamment "interdire aux Canadiens d'effectuer toute transaction étrangère" avec les territoires séparatistes prorusses, imposer des sanctions aux parlementaires russes qui ont voté en faveur de la "décision illégale de reconnaître ces territoires" et "interdire aux Canadiens de participer à des achats de la dette russe", précise le Premier ministre Justin Trudeau.



: De nouvelles sanctions contre Moscou. Le Japon "condamne fermement" la reconnaissance par le Kremlin des territoires séparatistes ukrainiens, et l'arrivée de troupes russes dans le Donbass. En réponse à ces actions, Tokyo a décidé d'interdire l'émission et le commerce d'obligations d'Etat russes au Japon. Autre mesure : l'interdiction de délivrer des visas aux personnes liées aux "deux soi-disant républiques" séparatistes, ainsi que le gel de leurs avoirs et l'interdiction du commerce avec ces régions.

: Voici les principaux titres de ce matin :



Après les Etats-Unis et l'UE, le Japon et le Canada ont annoncé une série de sanctions contre Moscou et les territoires séparatistes ukrainiens. La Russie a envoyé de premières troupes dans la région du Donbass hier.



• Le Parlement doit adopter aujourd'hui l'allongement du délai de l'interruption volontaire de grossesse à 14 semaines. Un ultime vote aura lieu cet après-midi à l'Assemblée.



• Des inondations ont fait un mort et dix disparus dans l'est de l'Australie. Près de 50 cm de pluie sont tombés sur certaines parties de l'Etat du Queensland au cours des dernières 24 heures.



Yannick Jadot a recueilli les 500 parrainages nécessaires pour être candidat et rejoint six autres politiques dans la course à l'Elysée. Marine Le Pen et Eric Zemmour ont annulé des déplacements pour trouver des signatures d'élus.