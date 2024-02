Mort d'Alexeï Navalny : ce que l'on sait du sort de la dépouille de l'opposant russe, deux jours après l'annonce de son décès

Le corps d'Alexeï Navalny gardé dans un lieu tenu secret. L'opposant et adversaire numéro un du Kremlin est mort vendredi 16 février dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique, où il purgeait une peine de 19 ans de prison pour "extremisme". Les proches de l'opposant ont demandé samedi à ce que sa dépouille leur soit remise "immédiatement", sans succès. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait du corps d'Alexeï Navalny, deux jours après l'annonce du décès par le service pénitentiaire fédéral russe.

Ses proches n'ont pas pu accéder à la morgue

La mère et l'avocat d'Alexeï Navalny se sont rendus à Kharp, ville de l'Arctique où se situe la prison, a expliqué la porte-parole de l'opposant Kira Iarmich, dans une vidéo publiée samedi sur la plateforme YouTube d'Alexeï Navalny. Deux heures après leur arrivée, "un employé de la colonie [pénitentiaire] a déclaré que le corps se trouvait à Salekhard" à une cinquantaine de kilomètres, a-t-elle précisé. Il y aurait été emmené par les "enquêteurs" afin d'examiner le corps.

Sur X, Kira Iarmich a détaillé que "l'avocat d'Alexeï et sa mère sont arrivés à la morgue" et que celle-ci "était fermée". En appelant le numéro indiqué sur la porte de l'établissement, l'avocat de l'opposant s'est vu répondre qu'il était "le septième de la journée à appeler" et que le corps d'Alexeï Navalny ne se trouvait pas à la morgue de Salekhard. Par la suite, la mère de l'opposant a reçu un message officiel confirmant le décès de son fils.

"Nous attendons toujours le certificat de décès officiel, nous demandons à ce que le corps d'Alexeï Navalny soit immédiatement remis à sa famille", a réclamé Kira Iarmich dans la vidéo postée sur YouTube. "Il est évident que les tueurs veulent couvrir leurs traces. C'est pourquoi ils ne remettent pas le corps d'Alexeï et le cachent même à sa mère", a-t-elle également dénoncé sur Telegram.

L'enquête officielle a écarté tout "élément criminel"

"Les avocats [d'Alexeï Navalny] ont été informés que l'enquête était terminée et qu'aucun élément criminel n'avait été établi. Ils mentent littéralement à chaque fois, nous font tourner en rond et brouillent leurs traces", s'est indignée Kira Iarmich samedi, toujours sur X. La porte-parole de Navalny avait auparavant rapporté que "que le corps d'Alexeï ne sera pas remis à ses proches tant que l'enquête n'est pas terminée", citant une déclaration de la Commission d'enquête locale.

D'après les services pénitentiaires russes (FSIN), Alexeï Navalny est mort vendredi après avoir eu un brusque malaise "après une promenade". "Tous les gestes de réanimation nécessaires ont été pratiqués, mais n'ont pas donné de résultat positif. Les médecins urgentistes ont constaté la mort du patient". Selon l'agence de presse d'Etat Ria Novosti, l'opposant russe avait participé la veille par vidéo à deux audiences devant un tribunal de la région de Vladimir, à l'est de Moscou. "Il n'a exprimé aucune plainte s'agissant de son bien-être, il s'est exprimé activement", a précisé à l'agence Ria Novosti le tribunal de la ville de Kovrov.

"La mort d'Alexeï Navalny est un meurtre organisé par Poutine", a accusé l'ex-député d'opposition Dmitri Goudkov sur les réseaux sociaux."Même si Alexeï était mort de causes 'naturelles', elles seraient les conséquences de son empoisonnement puis de la torture en prison", a-t-il ajouté. La colonie "à régime spécial" où était détenu l'opposant russe fait partie d'une catégorie d'établissements où les conditions de détention sont les plus rudes, et qui sont d'ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux.

Un avocat de l'opposant, venu voir les enquêteurs, a été informé "qu'un nouvel examen histologique [avait] été effectué". Les résultats "devraient être connus la semaine prochaine", a précisé Kira Iarmich.

Vladimir Poutine reste silencieux

Après l'annonce de la mort de Navalny, vendredi, le porte-parole du Kremlin a affirmé que Vladimir Poutine en avait été "informé", sans autre commentaire. Le président russe n'a lui-même pas dit un mot publiquement sur cette disparition. Un silence d'autant plus pesant que, depuis, le président s'est exprimé pour féliciter les militaires et les combattants russes pour leur importante victoire à Adviïvka, ville industrielle située à l'est de l'Ukraine.

Plusieurs voix se sont élevées pour accuser directement le président russe, à commencer par Ioulia Navalnaïa, veuve de l'opposant : "Je voudrais vous dire, ici et aujourd'hui, à tous ceux qui travaillent pour Poutine, son entourage, ses proches, ses amis… Je voudrais qu'ils sachent qu'il n'y aura pas d'impunité. Ils seront sanctionnés pour ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille, à mon époux", a-t-elle déclaré lors de la Conférence de sécurité de Munich (Allemagne).

Des manifestations et des hommages à Alexeï Navalny ont fleuri dans toute l'Europe, et été suivis d'une répression en Russie. En deux jours, la police a procédé à 401 arrestations lors de ces événements, selon le bilan de l'ONG spécialisée OVD-Info samedi soir.