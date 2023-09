Visite de Charles III : "le roi a cette capacité à faire ressortir le meilleur de ce que la Grande-Bretagne à offrir", selon James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères britanniques

Durée de la vidéo : 1 min

Le ministre des Affaires étrangères britanniques, James Cleverly, est également à Paris et il a répondu, jeudi 21 septembre, aux questions du journaliste Marc de Chalvron à l'occasion d'un entretien exclusif.

"Il y a plusieurs dossiers qui sont très importants. Je sais que le roi parlera de la protection de l'environnement. Clairement, avec la brutale invasion de l'Ukraine, la France et le Royaume-Uni, en tant que solides alliés de l'Otan, vont continuer à travailler ensemble sur ce sujet. Sur l'immigration illégale également, qui concerne beaucoup de pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, on doit briser ces gangs diaboliques qui font du trafic d'êtres humains. Il y a donc beaucoup de sujets à discuter, et c'est pourquoi la visite du roi est si chargée", a affirmé le ministre des Affaires étrangères britanniques, James Cleverly, lors d'un entretien exclusif accordé à Marc de Chalvron, jeudi 21 septembre.

"Notre meilleur diplomate"

Il a poursuivi : "Il est notre meilleur diplomate. J'aimerais pouvoir prétendre que je suis le meilleur diplomate britannique, mais cela serait faux. Comme sa mère, la reine Elizabeth II, le roi a cette capacité à faire ressortir le meilleur de ce que la Grande-Bretagne à offrir".