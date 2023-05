Huit mois après la mort de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans, son fils, Charles III, a été couronné avec son épouse, samedi, à l'abbaye de Westminster à Londres.

Le Royaume-Uni n'avait pas vécu un tel événement depuis le 2 juin 1953. Soixante-dix ans après la reine Elizabeth II, le roi Charles III, 74 ans, a été couronné avec son épouse, la reine Camilla, samedi 6 mai à Londres (Royaume-Uni). Près de 2 300 invités ont assisté à une cérémonie religieuse grandiose de deux heures à l'abbaye de Westminster, tandis que de nombreux spectateurs sont venus à Londres pour les festivités.

Procession, moment du couronnement officiel, salut au balcon... Franceinfo revient sur les temps forts de cette journée du sacre de Charles III.

1 La foule salue le couple royal lors d'une première procession

A 11h20, heure de Paris, la journée de couronnement a débuté avec une procession du couple royal entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster, lieu de la cérémonie de couronnement. Le couple a suivi un parcours de 2 km dans le "Diamond Jubilee State Coach", un carrosse créé pour le jubilé de diamant – les soixante ans de règne de la reine Elizabeth –, tiré par six chevaux. Le cortège a emprunté la longue avenue du Mall jusqu'à Trafalgar Square, puis a traversé Whitehall, le quartier des ministères, avant d'arriver à l'abbaye. Le souverain et la reine ont été acclamés par une foule déjà dense : à 10 heures, heure de Paris, les lieux d'observation du cortège étaient déjà complets, selon la BBC (article en anglais).

2 Le prince Harry arrive seul à l'abbaye de Westminster

Plus de 2 000 invités étaient conviés à l'abbaye de Westminster pour assister à la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. Parmi eux, des célébrités telles qu'Emma Thompson ou Lionel Richie, de nombreuses figures politiques britanniques et étrangères – dont Emmanuel Macron et la Première dame américaine, Jill Biden – et bien sûr, des membres de la famille royale britannique. Le prince Harry, fils cadet de Charles III, a répondu présent, mais il n'était pas accompagné de son épouse Meghan Markle, ni de leurs enfants. La venue du prince Harry, deuxième fils de Charles III, était particulièrement attendue après les révélations de vives tensions entre le prince, son épouse Meghan Markle et une partie du clan royal britannique.

3 Le roi prête serment

Après sa présentation à l'assemblée, le roi Charles III a prêté serment, répondant à une série de questions de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. "Promettez-vous solennellement et jurez-vous de gouverner les peuples du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les royaumes et territoires vous appartenant, selon leurs lois et coutumes respectives ? (...) Allez-vous conserver dans le Royaume-Uni la religion protestante réformée établie par la loi ?" "Moi, Charles, solennellement et sincèrement en présence de Dieu, professe, témoigne et déclare que je suis un protestant fidèle, et que je soutiendrai et maintiendrai, conformément à la véritable intention des textes qui assurent la succession protestante au trône, les dits textes au meilleur de mes pouvoirs conformément à la loi", a ensuite déclaré le monarque.

4 Charles III est officiellement couronné

Il s'agissait peut-être du moment le plus attendu de la cérémonie. Vers 13 heures (heure de Paris), le roi Charles III a été officiellement couronné par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le souverain a été coiffé de la couronne de Saint-Edouard, qui est uniquement portée à l'occasion des couronnements. Cette couronne, qui date de 1661, pèse pas moins de deux kilos. Elle est en or massif, sertie notamment de rubis et de saphirs, et dotée d'une toque de velours violet. "Que Dieu sauve le roi !", a clamé l'audience après ce couronnement.

5 La reine Camilla est à son tour couronnée

Après le couronnement du roi, la reine Camilla a à son tour prêté serment à l'abbaye de Westminter, avant d'être coiffée de la couronne de la reine Mary, créée pour la grand-mère de la reine Elizabeth II. Six mois avant sa mort, la reine Elizabeth II avait annoncé sa volonté de voir Camilla, deuxième épouse de Charles, devenir reine consort. L'adjectif a disparu depuis des documents officiels de la famille royale.

6 Une nouvelle procession s'élance de Westminster jusqu'à Buckingham

A la sortie de l'abbaye de Westminster, à l'issue de la cérémonie de couronnement, Charles III et Camilla ont pris place dans le "Gold State Coach", un carrosse du XVIIIe siècle tiré par huit chevaux. Ils sont ensuite repartis vers le palais de Buckingham, en passant par Whitehall et The Mall. Le couple était accompagné d'autres membres de la famille royale britannique, escortée par environ 4 000 militaires, ainsi que des représentants du Commonwealth et de la légion royale. Cette procession, acclamée par la foule, est "la plus grande procession militaire en soixante-dix ans", selon le ministère de la Défense britannique.

7 Le couple royal salue la foule au balcon de Buckingham

Après la procession accompagnant Charles III et la reine Camilla à Buckingham, la foule a pu accéder plus près du palais royal pour assister à l'un des derniers temps forts de cette journée de couronnement : le salut au balcon. Vers 15h30, heure française, le couple royal s'est présenté au balcon de Buckingham, saluant un public qui l'acclamait. Le roi et son épouse étaient accompagnés de plusieurs membres de la famille royale, parmi lesquels le prince de Galles et sa famille. Le deuxième fils de Charles III, Harry, présent à la cérémonie à Westminster, était cette fois absent.