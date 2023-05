VIDEO. Couronnement de Charles III : Camilla, la mal-aimée devenue reine

Le Royaume-Uni célèbre samedi le couronnement du roi Charles III, mais aussi celui de son épouse, Camilla. A 75 ans, la seconde épouse du souverain devient officiellement reine.

Longtemps, elle fut la mal-aimée des Britanniques, la maîtresse du prince de Galles derrière Lady Di, la princesse des cœurs. Huit mois après la mort de la reine Elizabeth II, Camilla Parker Bowles est couronnée auprès de son mari Charles III, samedi 6 mai à Londres (Royaume-Uni). Camilla doit prêter serment à l'abbaye de Westminster, avant d'être coiffée de la couronne de la reine Mary. "L'autre femme" devient reine.

Camilla Shand est née le 17 juillet 1947 à Londres, au sein d'une famille de la petite aristocratie britannique. La jeune femme et l'héritier du trône, prince de Galles, se rencontrent vingt-cinq ans plus tard au cours d'un match de polo. Très vite, Charles est séduit par l'air rieur, la simplicité et le franc-parler de Camilla. Ensemble, ils partagent une passion pour la nature et les chevaux. Une relation débute mais, très vite, elle se heurte au poids des traditions : un mariage est impossible entre le prince et sa compagne.

Camilla Shand épouse Andrew Parker Bowles, tandis que Charles, en 1981, se marie avec la jeune Diana Spencer, issue d'une famille de la noblesse anglaise. Camilla Parker Bowles est présente à leur mariage, et son ombre continuera de planer sur une union arrangée. "Nous étions trois dans ce mariage", lâche en 1995 la princesse Diana lors d'une interview explosive à la BBC. Charles lui-même avoue sa relation extraconjugale avec Camilla. Il est resté fidèle, dit-il, jusqu'à ce que son mariage devienne fatal.

Une place progressive au sein de la famille royale

Charles et Diana divorcent en 1996, et la princesse meurt dans un accident à Paris, en août 1997. Camilla et le prince de Galles se font discrets, Charles montrant davantage l'image d'un père présent et endeuillé. Peu à peu, la relation qu'il a nouée avec Camilla n'est plus marquée du sceau du secret. En 1999, le couple fait sa première apparition publique. Leurs fiançailles sont annoncées début 2005 et leur mariage, célébré quelques mois plus tard à Windsor.

Nouvelle épouse du prince de Galles, Camilla Parker Bowles multiplie les voyages officiels, ce qui permet au public de voir une complicité évidente entre les époux. La femme du futur roi gagne en popularité, notamment par le biais de son engagement auprès de 90 associations caritatives. Peu à peu, elle trouve également sa place auprès de la famille royale. Si bien que six mois avant sa mort, Elizabeth II décide que Camilla sera reine consort (l'adjectif a même disparu depuis).