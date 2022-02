Royaume-Uni : Camilla nommée reine consort par la reine Elizabeth II

C’est une forme de rédemption qu’est en train de vivre Camilla Parker Bowles. Autrefois détestée, surnommée la maîtresse dans les années 1990, elle est décrite comme la reine Camilla en une des tabloïds dimanche 6 février. La veille, dans sa déclaration de 70e anniversaire de règne, la reine Elizabeth II lui a donné sa bénédiction pour qu’elle reçoive le plus prestigieux des titres quand le prince Charles deviendra roi. Elle souhaite que Camilla soit alors "désignée comme reine consort".

Peu à peu acceptée par les Britanniques

Ce titre ne l’a fait pas entrer dans l’ordre de succession et cela ne changera pas ses prérogatives. Cependant, c’est une symbolique très forte : jusqu’à présent, elle n’était évoquée que comme princesse consort. Tenue pendant un temps responsable du divorce du prince Charles et de la princesse Diana, Camilla Parker Bowles a désormais une bonne image auprès des Britanniques. Elle est saluée pour sa discrétion et sa loyauté. Dans un communiqué, le prince Charles remercie sa mère pour le titre de reine consort accordée à son épouse.