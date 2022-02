Royaume-Uni : Elizabeth II célèbre ses 70 ans de règne et veut que Camilla devienne reine consort

La reine Elizabeth II célèbre dimanche 6 février ses 70 ans de règne. Pour ce cap historique, elle a réservé une surprise à ses sujets, exprimant le souhait que l'épouse du prince Charles, Camilla, devienne reine consort quand il deviendra roi. Dans un message écrit à l'occasion de son Jubilé de platine, cap qu'aucun monarque britannique n'avait jamais atteint avant elle, la reine de 95 ans a fait part de son "souhait sincère" que Camilla "soit connue comme reine consort" lorsque le prince Charles, 73 ans, accédera au trône. Jusqu'à présent, elle ne s'était jamais prononcée sur le sujet, objet depuis des années d'interminables controverses.

