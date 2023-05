Couronnement du roi Charles III : immersion au sein de l’abbaye de Westminster

Le couronnement du roi Charles III samedi aura lieu dans l’abbaye légendaire de Westminster, cœur religieux du royaume, et équivalent du Panthéon français.

Juste à côté de Big Ben, au centre de Londres, se trouve l’abbaye de Westminster, un joyau gothique du XIIIe siècle, visité chaque année par plus d’un million de personnes. À l’intérieur du bâtiment, se trouve une nef majestueuse, de 10 mètres de large et 31 mètres de haut, soit un peu moins que Notre-Dame de Paris. L'abbaye est aussi une nécropole royale, qui abrite les tombes de dix-sept monarques, dont Edouard III ou Henri V. En tout, près de 3 300 personnes sont enterrés à Westminster, dont un soldat inconnu mort pendant la Première Guerre mondiale et de nombreuses personnalités britanniques comme Newton ou Darwin. Le lieu est un peu l’équivalent du Panthéon français.

Lieu de tous les couronnements.

C'est là enfin où les monarques britanniques se font couronner. Charles III, comme tous ceux avant lui, prendra place dans le sanctuaire de l’Église. C'est dans le cœur spirituel que sera installée sa chaise de couronnement. Ce trône en chêne a été commandé par le roi Edouard Ier, il y a plus de 700 ans par Edouard Ier. C'est sur cette chaise que Charles III entendra la foule chanter God Save The King pour la première fois.