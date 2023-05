Couronnement de Charles III : l’heure est aux derniers préparatifs

Charles III sera couronné, samedi 6 mai, en l’abbaye de Westminster à Londres (Royaume-Uni). À quelques heures de la cérémonie, l’heure est aux derniers préparatifs. 1,5 million de personnes sont attendues dans les rues de la capitale.

L’instant est totalement inattendu. Vendredi 5 mai, moins de 24h avant son couronnement, Charles III s’offre un bain de foule sur l’avenue face à Buckingham Palace à Londres (Royaume-Uni). Le quartier est entièrement bouclé et est prêt à accueillir des chefs d’Etat et souverains du monde entier. 11 500 policiers sont déployés et la reconnaissance faciale vient d’être autorisée. Les autorités craignent notamment des manifestations anti-monarchiques. "Ce n’est pas une attaque contre Charles, mais contre son statut de monarque", fait savoir un militant.

4 000 militaires

Ces opposants espèrent perturber un cérémonial bien huilé, vieux de 1 000 ans. La pression est grande pour Howard Wilkinson, un colonel d’infanterie qui supervisera les tirs de canon. "[Parmi] les jeunes soldats du régiment, il y en a un certain nombre qui n’était même pas né en 1953. […] C’est quelque chose que nous faisons pour la première fois", explique-t-il. 4 000 militaires participeront au défilé, devant 1,5 million de personnes, attendues tout au long du parcours.