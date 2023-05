Consommation : l’enseigne Shein voit ses ventes baisser en France

Shein, la marque chinoise de prêt à porter 100% en ligne ouvre ses portes pour quelques jours à Paris. Elle devra faire face à la chute de ses ventes alors que son modèle est remis en cause.

Sur Internet, et désormais en magasin. Shein, enseigne chinoise de prêt à porter 100% en ligne, débarque pour quelques jours à Paris dans le Marais. Shein, ce sont avant tout des prix très attractifs et c’est ce qui attire tous les clients. "On peut plus. Quand on voit qu’ils vendent un jean 12 euros, dans un magasin normal, c’est minimum 25 euros", s’étonne cette mère de famille. "Je connais tous les défauts de la marque, mais après, il faut voir aussi notre porte-monnaie", abonde dans ce sens une consommatrice.

Une lassitude aux raisons écologiques

La marque chinoise est décriée pour la qualité de ses vêtements, et leurs conditions de fabrication. Une ONG suisse dénonce des horaires à rallonge et des salaires bien trop bas. Selon un institut aux Etats-Unis, les ventes sont en chute libre, jusqu’à atteindre moins 10% en octobre dernier sur un an. À cette lassitude, s’ajoute une prise de conscience pour mieux consommer. Au-delà de Shein, c’est toutes les enseignes de fast-fashion qui sont pointées du doigt à cause de leur impact écologique.