Couronnement de Charles III : à la découverte des joyaux de la couronne

Le 6 mai, lors de son couronnement, Charles III recevra les joyaux de la couronne, précieusement gardés dans la Tour de Londres. Comment valent ces précieux bijoux ? Éléments de réponse.

Le sceptre royal, l’orbe et la couronne sont les reliques les plus précieuses du Royaume-Uni. Après leur destruction lors d’une révolution, les joyaux de la couronne sont reproduits au XVIIe siècle pour le sacre de Charles II. Leur place est centrale à chaque couronnement royal. Dans un cérémonial millimétré, le roi George VI (en 1937) et Elizabeth II (en 1953) ont reçu l’orbe, le symbole du pouvoir spirituel, et les deux sceptres, symboles d’autorité et de miséricorde. La couronne n’a pas été portée depuis.

"Une valeur incommensurable"

Elle est précieusement gardée dans l’enceinte de la Tour de Londres (Royaume-Uni), derrière des portes en béton armé. À ses côtés se trouvent une centaine d’autres joyaux, comme l’épée d’Etat. Nul ne connaît la valeur des joyaux de la couronne. "Tout ce que je peux dire, c’est qu’ils ont une valeur incommensurable. Ils ont une importance symbolique, historique et religieuse inestimable. C’est donc une collection qui n’a pas de prix", explique Charles Ferris, conservateur et historien des Palais Royaux. Camilla, la Reine consort, recevra la couronne de la Reine Mary.