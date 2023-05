Tourisme : les touristes français de retour dans le désert algérien

Durée de la vidéo : 4 min.

France 2

Article rédigé par A.Hanquet, M.Cazaux, R.Laurentin - France 2 France Télévisions 20 Heures

Fermée depuis plus de 10 ans à cause de l’assassinat d’un Français par des djihadistes, la ligne aérienne entre Paris et Djanet, dans le désert algérien, a ouvert il y a quelques mois. L’occasion de redémarrer le secteur du tourisme, très faible à côté de ses voisins marocains et tunisiens.

Une mer de sable parsemée de récifs rocheux façonnés par les vents. C'est le décor du désert algérien, à Le Tassili N’Ajjer. Ici, on trouve des paysages envoûtants, aux nombreux secrets. Un site exceptionnel qui accueille de nouveau les touristes, après 14 ans sous la menace d’Al-Qaida. Depuis quelques mois, la zone est sécurisée, et la France autorise ses ressortissants à se rendre dans la région alors que les demandes de visa ont été simplifiées. Des conditions de visa simplifiées Djanet, capitale régionale reprend, elle, vie. Dans les halls du marché, on peut entendre la langue française un peu partout. Une bonne nouvelle pour les commerçants de la ville, notamment les hôteliers. "Cela a été très dur les années passées, on est dans le désert, alors la seule activité, c’est le tourisme", précise Abdelkader Hamid, hôtelier. Aujourd’hui, les touristes doivent être accompagnés seulement par des guides locaux touaregs pour voyager et avoir la chance de découvrir leur culture. Le redémarrage touristique est, lui, encore timide alors le pays accueille seulement 2 millions de touristes par an, c’est cinq fois moins que son voisin marocain.