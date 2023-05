Couronnement de Charles III : Camilla couronnée Reine consort

Ce samedi 6 mai, Camille Parker-Bowles sera couronnée Reine consort. Ce statut est inattendu pour celle que certains appelaient "la sorcière". Le point sur son sacre avec Stéphane Bern, présent sur le plateau du "20 Heures", vendredi 5 mai.

Samedi 6 mai, Camilla sera couronnée Reine consort. Présent sur le plateau du "20 Heures", vendredi 5 mai, Stéphane Bern estime que "c’est un changement de vie total". L’expert revient sur cet "amour impossible" : "Dans les années 1970, on lui explique qu’il faut qu’elle épouse quelqu’un d’autre. […] Ensuite, il y a les drames qu’on connaît : la mort de la princesse de Galles." Toutefois, entre Camilla et Charles, persiste un "amour en filigrane". "Il l’épouse en 2005 et maintenant, elle devient reine", complète Stéphane Bern.

"Le rottweiler ou la sorcière"

Selon lui, Camilla "commence à être aimée". "Elle qu’on appelait le rottweiler ou la sorcière. Elle a changé de statut", précise le spécialiste. Il explique également que Camilla recevra "l’onction sacrée". "C’est le moment le plus sacré. Le Roi sera vêtu d’une tunique en lin blanc. […] Le Roi profane devient une figure sacrée et mystique. […] La reine recevra la même onction, seulement sur les mains", explique Stéphane Bern.