Couronnement de Charles III : qui sont les invités... et les grands absents ?

Un peu plus de 2 000 convives assisteront au couronnement dans l'abbaye royale de Westminster.

La cérémonie du couronnement de Charles III sera retransmise en direct dans le monde entier, samedi 6 mai. Toutefois, seuls 2 300 privilégiés pourront y assister en personne à l'intérieur de l'abbaye de Westminster à Londres. C'est beaucoup moins que les 8 000 personnes conviées aux célébrations en l'honneur d'Elizabeth II, en 1953.

>> Couronnement de Charles III : bienvenue à Poundbury, le "village modèle" anglais imaginé par le nouveau roi

Le faire-part a été envoyé en avril à des têtes couronnées, des dirigeants étrangers et quelques célébrités. On note aussi quelques absents de marque, certains n'ayant parfois même pas reçu d'invitation.

Les présents

• Les familles de Charles et Camilla. Des enfants, petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines… Presque toute la famille royale a été conviée et assistera au couronnement. Si sa présence n'était pas garantie, le prince Harry a confirmé sa venue, après des mois de négociations avec le palais de Buckingham. Le fils cadet de Charles III a rompu avec fracas avec la monarchie et quitté le Royaume-Uni en 2020. Il assistera donc au couronnement, mais n'y jouera pas un rôle aussi important que son frère aîné, William.

Le prince Harry, le 30 mars 2023 à Londres. (MARK THOMAS/SHUTTERSTOCK/SIPA / SIPA)

Le prince Andrew, petit frère de Charles, écarté des fonctions royales depuis l'apparition de son nom dans l'affaire Epstein, sera présent aussi. Par ailleurs, s'ils n'appartiennent pas officiellement à la famille royale, les deux enfants de la reine consort, Camilla, Tom Parker Bowles et Laura Lopes, nés de son premier mariage seront de la partie, ainsi que leur père, Andrew Parker Bowles.

• Les têtes couronnées étrangères. De nombreux souverains, ou parfois leurs enfants, sont attendus samedi : le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, le prince héritier Frederik et la princesse Mary du Danemark, le roi Guillaume-Alexandre et la reine Maxima des Pays-Bas, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le roi Charles XVI Gustave de Suède et sa fille Victoria, ainsi que le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco. Venus de beaucoup plus loin, le prince Fumihito et la princesse Kiko du Japon, le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie, le roi maori Tuheitia Paki, le roi Rama X et la reine Suthida de Thaïlande feront eux aussi le déplacement.

• Les dirigeants politiques. En vertu des liens entre la Couronne et la politique britanniques, le Premier ministre Rishi Sunak et son épouse, Akshata Murty, assisteront à la cérémonie. La monarchie parlementaire sera représentée à travers la présence de nombreux élus de la chambre des Lords et de la chambre des Communes. Les anciens Premiers ministres Tony Blair et Liz Truss devraient être présents selon la BBC.

Le Premier ministre d'Ecosse, Humza Yousaf, devrait lui aussi être présent, bien que partisan de l'indépendance écossaise et républicain. La cheffe du parti nationaliste nord-irlandais Sinn Fein, Michelle O'Neill, aura aussi sa place dans l'abbaye royale. Cette présence n'est pas anodine, alors que l'ancien bras armé de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) est responsable de l'attentat ayant causé la mort du grand-oncle et mentor de Charles III, Louis Mountbatten, en 1979.

Emmanuel Macron s'y rendra avec son épouse, Brigitte. Il y retrouvera le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le Philippin Ferdinand Marcos Jr, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les Premiers ministres australien, néo-zélandais et pakistanais. Plus polémique, la présence du vice-président chinois Han Zheng a suscité les critiques de parlementaires britanniques, l'accusant d'avoir joué un dans la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong, ancienne colonie britannique.

• Les "people". Au rayon des célébrités, on recense le chanteur américain Lionel Richie. D'après le journal anglais Daily Mail *, le footballeur anglais David Beckham, la créatrice de mode Stella McCartney, la chanteuse américaine Katy Perry et son fiancé, l'acteur Orlando Bloom, auront aussi leur siège.

Le chanteur Lionel Richie et le prince Charles en 2019. (TIM ROOKE/REX/SHUTTERSTOCK/SIPA / SIPA)

• Les membres d'associations. Charles III a tenu à convier environ 400 membres de la société civile, sélectionnés pour leur engagement dans des initiatives citoyennes ou caritatives. Il y aura par exemple l'écolier Max Woosey, célèbre pour avoir dormi trois ans dans une tente, dans son jardin, pour collecter de l'argent pour un hospice. Certaines ne seront toutefois pas dans l'abbaye de Westminster, mais dans la chapelle Sainte-Marguerite, à quelques pas de là, d'où ils pourront suivre la cérémonie sur un écran.

Les (grands) absents

• Joe Biden. Invité, le président américain a décliné, mais il sera représenté par son épouse Jill Biden. La Maison Blanche a précisé que ce "n'était pas une marque de mépris". Aucun président américain n'a assisté au couronnement d'un monarque britannique dans le passé.

• La présidente et le Premier ministre indiens. C'est finalement le vice-président Jagdeep Dhankar qui va représenter l'Inde, ancienne colonie britannique, samedi. Si le Premier ministre Jawaharlal Nehru avait fait le déplacement en l'honneur d'Elizabeth II, Narendra Modi a en revanche décliné l'invitation, tout comme la présidente Droupadi Murmu;

• Meghan Markle. C'est certainement l'absence la plus commentée. L'épouse du prince Harry, notoirement en mauvais termes avec la Couronne, restera en Californie avec leurs deux enfants, Lilibet et Archie, qui fêtera ses 4 ans le jour du couronnement.

Ceux qui n'ont pas été invités

• Une vingtaine de nobles. Certains aristocrates font les frais de la volonté affichée du roi de s'émanciper de certaines traditions. Ainsi, la plupart des 24 ducs n'appartenant pas de près ou de loin à la famille royale n'ont pas reçu de carton d'invitation. Le duc de Rutland s'en est d'ailleurs ému auprès du quotidien Daily Mail*, commentant que ce sont des "familles comme la [sienne] qui soutiennent la famille royale depuis mille ans".

• Sarah Ferguson. L'ex-femme du prince Andrew, qui vit toujours avec lui à Windsor, n'est pas sur la liste des invités.

• Pamela Hicks. La fille de Louis Mountbatten, pourtant demoiselle d'honneur encore en vie de la reine Elizabeth II lors de son mariage, n'a pas été conviée non plus.

• Pas de +1 pour les parlementaires. Contrairement au couronnement de 1953, les parlementaires britanniques conviés ne pourront pas venir avec leur conjoint.

*Ces liens redirigent vers des articles en anglais.