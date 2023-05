Couronnement de Charles III : couronnes, sceptres, trône, ces symboles chargés d'histoire

Charles III deviendra officiellement roi d'Angleterre ce samedi 6 mai. La cérémonie de couronnement, qui se tiendra dans l'abbaye de Westminster, comporte de nombreux bijoux, reliques et joyaux. Autant d'objets symboliques, chargés d'histoire et d'une dimension mystique.

Ils attendent un nouveau souverain depuis 70 ans. Les reliques, joyaux et autres objets symboliques de la couronne britannique, utilisés exclusivement pour le couronnement du monarque, seront officiellement portés pour la première fois depuis 1953. Des artefacts mystiques, sur lesquels repose le poids de la royauté depuis des centaines d’années.

La couronne de Saint Edouard

La couronne du roi Edouard, fabriquée en 1661, est la plus importante et la plus sacrée des couronnes. D'ordinaire conservée dans la Tour de Londres, cette couronne en or massif sertie de pierres semi-précieuses pèse plus de 2 kilos. (NILS JORGENSEN/SHUTTERS/SIPA / SIPA)

A lui seul, c’est peut-être l’objet le plus symbolique de la cérémonie. La couronne de Saint Edouard, deux kilos d’or massif serti de pierres semi-précieuses, est la pièce maitresse des joyaux de la monarchie britannique. Portée pour la dernière fois en 1953 par la reine Elisabeth II, elle est utilisée uniquement pour les couronnements. Ce bijou d’orfèvrerie orné de rubis, saphirs et améthystes accompagne les monarques britanniques depuis 1661, date de l’accession au trône de Charles II.

Il y a quelques mois, la couronne de Saint Edouard a quitté la Tour de Londres où elle est habituellement exposée pour que puissent commencer des "travaux de modification". En réalité, il faut la redimensionner pour qu’elle soit ajustée à la tête de Charles III.

La couronne impériale d’Etat

La couronne impériale d'Etat, ici présentée lors de l'ouverture de l'année parlementaire en 2022, sera utilisée lors du couronnement de Charles III. (BEN STANSALL / POOL)

Objet plus connu des Britanniques, la couronne impériale d’Etat est traditionnellement utilisée par le monarque lors de l’ouverture de la session parlementaire chaque année. Créée spécialement pour Georges VI, le père d’Elisabeth II, cette couronne d’apparat est sertie de diamants, saphirs, émeraudes et autres rubis. Le nouveau roi devrait la porter lorsqu’il quittera l’abbaye de Westminster, une fois qu’il aura été couronné.

La couronne de la reine Mary

La reine consort Camilla portera la couronne de la reine Mary, la grand-mère d’Elisabeth II. D’ordinaire, l’épouse du roi se fait spécialement fabriquer une couronne pour l’occasion. Mais ici, Buckingham précise que "ce sera la première fois dans l’histoire moderne qu’une couronne existante est utilisée pour le couronnement d’un roi ou d’une reine consort, dans un souci de durabilité et d’efficacité". Un choix conforme aux engagements pour l’écologie et le développement durable du roi Charles III.

La chaise du roi Edouard

La chaise du roi Edouard, ici présentée dans l'abbaye de Westminster, vieille de plus de 700 ans, accueillera Charles III pour son onction et sa bénédiction par l'archevêque de Canterbury. (DAN KITWOOD / POOL)

C’est sur ce trône en chêne de deux mètres de haut et vieux de plus de 700 ans que Charles III sera couronné. Installé sur cette chaise commandée par le roi Edouard I en 1300, le fils d’Elisabeth II recevra onction et bénédiction de l’archevêque de Canterbury, la partie la plus mystique de la cérémonie.

Pendant le reste de l'office, Charles et Camilla seront assis sur deux autres trônes, la chaise d’Etat et la chaise du Trône. Là encore, le nouveau souverain distille son engagement écologique, puisque ces deux trônes ont déjà été utilisés lors d’autres cérémonies. Depuis plusieurs mois, les services du Palais s’affairent à restaurer, réparer et redonner leur éclat d’antan à ces deux objets utilisés lors des couronnements d’Elisabeth II et de Georges VI.

Les sceptres à la colombe et à la croix

Pour signifier son accession au trône, Charles III se verra remettre deux sceptres chargés de symboles. Le sceptre à la colombe, un bâton en or de plus d’un kilo, ornée d’un globe, d’une croix et d’une colombe, représente le pouvoir spirituel et pastoral du souverain. Le sceptre à la croix représente quant à lui le pouvoir temporel du souverain, c’est-à-dire son autorité civile. Il est orné du Cullinan I, l’un des diamants les plus précieux au monde, rapporté d’Afrique du Sud au début du XXe siècle.