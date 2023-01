Couronnement de Charles III : une cérémonie plus modeste que pour Elizabeth II

M. Septembre, C. Madini

Le couronnement de Charles III aura lieu durant le week-end du 6 mai à Londres. La cérémonie sera moins longue que celle d'Elizabeth II en 1953.

Les Britanniques attendent impatiemment l'apparition de Charles III en tant que roi au balcon du palais de Buckingham (Royaume-Uni). Le couronnement du nouveau souverain aura lieu durant le week-end du 6 mai et sera célébré en grande pompe. Comme pour le jubilé de la reine Elizabeth II en juin dernier, il y aura des concerts, des illuminations ou encore des gigantesques fêtes de quartier entre voisins.



Seulement 2 000 invités

"Ce sera le premier couronnement auquel on assistera dans notre vie alors ce sera forcément spécial", confie un Britannique. Les festivités seront suivies par le monde entier, tout comme le couronnement d'Elizabeth II en 1953. A l'époque, la cérémonie avait duré trois heures, entouré de 8 000 invités. Charles III, lui, a opté pour une cérémonie plus modeste, moins longue et avec seulement 2 000 invités.