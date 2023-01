Pérou : plus de 400 touristes évacués du Machu Picchu

Dimanche 22 janvier, le ministère péruvien a annoncé l'évacuation des touristes par train. Ces derniers étaient bloqués depuis plusieurs jours au pied du Machu Picchu, au Pérou, à la suite des manifestations dans le pays.

C'est la fin d'une longue attente pour les plus de 400 touristes bloqués depuis plusieurs jours au pied du Machu Picchu, au Pérou. Dimanche 22 janvier, le ministère péruvien a annoncé leur évacuation par train. Les autorités avaient fermé le site emblématique, par mesure de précaution, à la suite des manifestations dans le pays. Les touristes avaient alors eu l'ordre de quitter les lieux, et tentaient de repartir par le seul moyen de transport, le train. Mais des protestataires avaient endommagé les voies, bloquant les visiteurs.

Une grave crise politique

Si les évacuations ont enfin pu reprendre, le Quai d'Orsay recommande aux ressortissants français d'éviter le pays. Depuis plusieurs semaines, le Pérou est en proie à une grave crise politique. Les manifestants demandent la démission de la présidente Dina Boluarte. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont déjà fait 46 morts et plus de 700 blessés.