Politique : après quelques épreuves, le couple franco-allemand affiche son unité

A. Hébert, J. Bigard, T. Curtet, C. Graziani, P. Aubert, S. Guibout, L. Calvy, Y. Kadouch

Alors que le couple franco-allemand battait de l’aile, les deux pays ont eu l’occasion de retisser du lien, dimanche 22 janvier, lors de la célébration des 60 ans du traité de l’Élysée.

Une poignée de main en signe de réconciliation. À la Sorbonne (Paris), dans l’après-midi du dimanche 22 janvier, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Président Emmanuel Macron voulaient afficher leur unité malgré leurs différends. "Le moteur franco-allemand est une machine de compromis, une machine bien graissée mais qui, parfois, peut être bruyante et témoigne d’un travail ardu", a déclaré Olaf Scholz.



Un Conseil des ministres commun

Toute la journée, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont affiché leur complicité à grand coup d’accolades et de poignées de mains. En début d’après-midi, ils avaient un Conseil des ministres commun où des sujets en suspens depuis des mois ont été abordés, comme l’aide commune à l’Ukraine. Lorsque des journalistes les questionnent sur leurs différends, Olaf Scholz s’en amuse et Emmanuel Macron joue la carte du recul. Le couple semble être réconcilié, au moins jusqu'à la prochaine dispute.