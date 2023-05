Couronnement de Charles III : un business lucratif

Le couronnement de Charles III devrait générer 1,4 milliard d'euros de retombées économiques, dont 275 millions de dépenses pour les souvenirs. À Londres, on retrouve Odile Longueval dans une boutique de souvenirs.

Le temps d'un week-end, les Britanniques vont oublier l'inflation et la crise du pouvoir d'achat pour célébrer le couronnement de Charles III. Fait-il vendre autant qu'Elizabeth II ? "À l'approche du couronnement, il y a de plus en plus de monde dans ce genre de boutique. Chacun souhaite avoir son souvenir de cet événement historique. C'est une manne financière pour le commerçants", rapporte Odile Longueval, envoyée spéciale à Londres (Royaume-Uni).

La reine consort Camille absente des boutiques souvenirs

Les objets souvenirs proposés vont de la tasse à l'effigie du roi Charles, "des torchons, une assiette, un thé spécialement conçu pour l'occasion", détaille la journaliste. "Sur les étagères, il y a une absente : la reine consort Camilla, jusqu'ici très discrète", souligne Odile Longueval. "Longtemps mal aimée des Britanniques, elle a pourtant aussi un rôle à jouer dans ce nouveau règne", ajoute la journaliste, depuis Londres.