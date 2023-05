Couronnement de Charles III : Camilla, de l'ombre à la lumière

Autrefois décriée par les Britanniques, la future reine fait désormais l'unanimité dans le pays. À quelques jours du couronnement, retour sur la vie de Camilla Parker-Bowles.

Coiffée d'une couronne, Camilla est apparue il y a quelques semaines à Berlin, en pleine lumière. Pendant longtemps, elle a été la mal-aimée des Britanniques, "l'autre femme" que rien ne prédestinait à être couronnée. Elle naît en 1947 à Londres, et rencontre Charles 25 ans plus tard, lors d'un match de polo. Charles est séduit par son franc-parler et leur passion commune pour les chevaux et la nature. Mais le poids des traditions l'a amené à son mariage arrangé avec Diana Spencer.

La volte-face des Britanniques

Charles avoue avoir été infidèle, et les journaux britanniques se déchaînent contre Camilla. À la mort tragique de Diana, le couple se fait discret. Leurs fiançailles sont annoncées début 2005. Leur mariage est célébré à Windsor. Le naturel de Camilla et la décontraction de Charles en sa présence, en plus de son engagement auprès d'associations caritatives, finissent par convaincre les plus sceptiques. Elle trouve sa place y compris auprès d'Elizabeth II, qui décide qu'elle sera reine consort. Si elle porte la couronne malgré elle, c'est sous le nom de reine Camilla qu'elle sera désormais connue.