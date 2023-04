La "pierre du destin" quitte l’Ecosse pour Londres, première étape vers le couronnement du roi Charles

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Ce voyage très symbolique a débuté au château d'Edimbourg: cette énorme pierre, symbole du nationalisme écossais, est essentielle au couronnement des monarques britanniques.

Le voyage de la "pierre du destin" (on se croirait presque dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Highlander) a débuté ce jeudi 27 avril au soir au château d’Edimbourg au son bien sûr des cornemuses. En présence des gardes en tenue d’apparat, dont on entend les pas sur le sol, et du nouveau premier ministre écossais Humza Youssaf, cette énorme pierre de 150 kilos, a été lentement levée par six porteurs et sortie du château. Par convoi spécial et sous haute sécurité, elle va traverser la Grande-Bretagne du Nord au Sud, jusqu’à Londres.

A première vue, ce gros bloc rectangulaire de grès, percé de quelques orifices, n’a rien de particulier. Mais c’est une composante essentielle des couronnements chez nos voisins. La "pierre du destin", appelée Lia Fail en gaélique, doit être impérativement réinstallée sous la très vieille chaise du roi Edouard : ce trône de chêne en bois de deux mètres de haut date de 1300 et c’est le siège des couronnements depuis lors. Si vous regardez la cérémonie le samedi 6 mai, vous ne pourrez pas le rater...

Une histoire rocambolesque

Cette "pierre du destin" a une histoire incroyable et c’est un symbole du nationalisme écossais. Il y a plusieurs légendes sur son Histoire. L’une veut qu’elle soit venue d’Egypte après avoir traversé la Grèce et la Sicile. Mais elle est plus probablement arrivée d’Irlande au IXe siècle. Elle est alors utilisée pour le couronnement des rois écossais. Avant d’être rapportée à Londres en 1296 par le roi d’Angleterre, comme un butin de guerre.Les Ecossais ne l’ont jamais digéré. En 1950, quatre étudiants écossais volent le gros caillou dans l’abbaye de Westminster, en pleine nuit de Noël, au nez et à la barbe des policiers. La "pierre du destin" est retrouvée quelques semaines plus tard en Ecosse et ramenée à nouveau à Londres.

Finalement, en 1996, la reine Elizabeth et le Premier ministre britannique de l’époque, John Major, acceptent que la pierre soit définitivement restituée à l’Ecosse. Mais à une condition : qu’elle revienne à Londres pour tout couronnement. Et c’est donc évidemment la première fois depuis... Certains Ecossais voient d’ailleurs cela d’un mauvais œil.

Le premier couronnement depuis 70 ans

Ce couronnement se rapproche donc à grands pas: ce sera le samedi 6 mai, premier couronnement d’un monarque britannique depuis la reine Elizabeth II y a 70 ans. Les cérémonies commenceront à 11 heures du matin, Midi à Paris, après une première procession entre Buckingham Palace et l’Abbaye de Westminster. Une fois le roi Charles III couronné sur le trône en bois et la pierre du destin (vous avez bien suivi), ce sera retour à Buckingham via Trafalgar Square, avec la reine consort Camilla, sur le vieux carrosse historique Gold State Coach. Puis il y aura la traditionnelle photo de famille au balcon de Buckingham. Il n’y aura sans doute qu’une seule absente sur la photo, c’est Meghan, l’épouse du prince Harry. Rien de surprenant vu l’état des relations avec la famille royale.Et le lendemain, les festivités se termineront à Windsor. La "pierre du destin" pourra alors repartir à Edimbourg, pour le plus grand soulagement des Ecossais, qui ont d’ailleurs une chanson célèbre en hommage à la pierre, Oran Na Cloiche.