Mort d'Elizabeth II : pour la reine, un style vestimentaire entré dans l'histoire

C. Madini, L. Soudre, M. Boiseeau, C. Duval

La reine Elizabeth II était associée au style vestimentaire singulier et coloré qu'elle s'était inventé. Une façon pour elle de signifier son importance et d'être remarquée par ses sujets britanniques.

Toujours impeccable et singulier, le style d'Elizabeth II restera asoccié à la défunte reine. Un nuancier de couleurs et de chapeaux, des teintes vives et unies pensées dans les moindres détails par "Sa Majesté". Plus qu'une coquetterie, c'était une manière d'assurer ses fonctions de représentation auprès de son peuple. "Son amour pour les couleurs reflétait son besoin d'être vu​e par ses sujets. Elle qui était toujours entourée par la foule lors de ses sorties, elle devait être visible. Elle-même disait : 'Je dois être vue pour être crue', ce qui explique l'utilisation d'une couleur singulière pour ses vêtements", analyse Benjamin Wild, historien de la mode.

Toutes ses tenues étaient dessinées sur mesure

Chaque robe, chaque manteau étaient dessinés sur mesure par sa couturière personnelle. La reine ne portait donc jamais de marque, sauf pour ses accessoires. Son sac, qu'elle emportait à toutes les occasions, était par exemple l'oeuvre d'un maroquinier britannique. Ses bijoux, couronnes, perles et broches étaient tous précieux et de grande valeur, là encore pour être remarquée.