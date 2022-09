Mort d'Elizabeth II : la souveraine était la deuxième monarque ayant régné le plus longtemps dans un Etat

Seul Louis XIV, en France, aura régné plus longtemps qu'Elizabeth II, qui est restée en place pendant plus de soixante-dix ans.

Un règne de soixante-dix années. La reine Elizabeth II, morte jeudi 8 septembre, était la deuxième monarque d'un Etat souverain en termes de longévité, derrière le roi de France Louis XIV, mort en 1715. Devenue reine le 8 février 1952, elle s'est éteinte après 70 ans et sept mois de règne.

Le 9 septembre 2015, elle avait battu le record de longévité pour un monarque britannique, auparavant détenu par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui régna de 1837 à 1901, soit 63 ans, 7 mois et 2 jours. Le 9 mai dernier, elle avait ravi au prince Johann II du Liechtenstein la troisième place chez les monarques d'Etats souverains en termes de longévité, puis la deuxième le 13 juin au roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej (Rama IX), décédé en 2016.

Seul Louis XIV, devenu roi de France à l'âge de 4 ans et demi et mort en 1715, a régné plus longtemps. A 96 ans, Elizabeth II était aussi la monarque en exercice la plus âgée au monde.