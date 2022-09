Mort d'Elizabeth II : à quoi ressemblait le Royaume-Uni quand elle est devenue reine, en 1952 ?

Retour en arrière. Le 6 février 1952, à 11h15, Elizabeth II est proclamée reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, cheffe du Commonwealth, gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre et commandante en chef des forces armées britanniques.

Vendredi 9 septembre 2022, le Royaume-Uni se réveille sans sa reine, pour la première fois en soixante-dix ans.

Si beaucoup de Britanniques, très attachés à leur monarque, ont du mal à réaliser ce qu'il se passe, c'est aussi "un peu du XXe siècle qui disparaît", a expliqué, sur franceinfo vendredi 9 septembre, l'historien Fabrice d'Almeida. C’est une reine qui a presque tout vécu, tout vu et rencontré tout le monde. D'un État portant encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale à l'une des premières puissances mondiales, le Royaume-Uni s'est profondément transformé durant le règne d'Elizabeth II. Mais, à quoi ressemblait le pays avant son couronnement ?

Un roi apprécié et admiré par son peuple

C'est contre toute attente que George VI a été couronné. Edouard VIII abdique en 1937 pour épouser une Américaine divorcée, Wallis Simpson. Le futur George VI, le cadet, se retrouve projeté sur le trône. Introverti et souffrant d'un bégaiement, il ne faisait pas l'unanimité chez les Britanniques, contrastant avec la grande popularité de son frère aîné. C'est grâce à sa résistance et présence durant la Seconde Guerre mondiale qu'il conquit la population. Malgré les bombardements allemands, il n'a jamais fui Londres. Il a également touché le peuple britannique par son combat contre le bégaiement. Avant qu'un orthophoniste ne l'aide à prononcer ses discours, chacune de ses apparitions publiques était un supplice.

Une photographie en noir et blanc prise en 1944 montre le roi George VI visitant le QG suprême du corps expéditionnaire allié à Fort Southwick à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. (HO / MARIE SCOTT)

Au début des années 50, la santé du roi George VI se dégrade. Sa fille Elizabeth le représente pour la tournée du Commonwealth. C'est au Kenya, totalement coupée du monde avec son mari, Philip, qu'elle passe du 5 au 6 février 1952 la nuit où tout va basculer. "Elizabeth a grimpé l’échelle en étant princesse, elle la redescendra en tant que reine", a écrit plus tard sa dame d’honneur, Pamela Mountbatten. Son père, le roi George VI, est mort dans la nuit.

Winston Churchill, de nouveau Premier ministre

Bien qu'héros de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill perd les élections législatives de 1945. C'est Clement Attlee qui est élu et devient le premier chef du gouvernement travailliste du Royaume-Uni. Les Britanniques lui doivent, notamment, la mise en place d'un État-providence, avec le National Health Service (NHS). Il est battu par Churchill lors des élections de 1951. Le "vieux lion" retrouve celui qui était devenu son grand ami durant la guerre, George VI.

Quand Winston Churchill apprend la mort du roi, son premier réflexe est de s'inquiéter : "Elizabeth, 25 ans, n'est encore qu'une enfant." Finalement, "Winston Churchill a été son mentor. C'est lui qui a fait son éducation politique", a raconté Stéphane Bern au micro de franceinfo au lendemain du décès d'Elizabeth II, vendredi 9 septembre.

Une économie encore marquée par la Seconde Guerre mondiale

En six ans de guerre, le Royaume-Uni a perdu 400 000 de ses citoyens, à quoi s'ajoutent les 109 000 combattants de l'Empire tués sur tous les fronts. En 1952, des rations alimentaires sont toujours en cours sur le beurre, le bacon, la viande... Même l'eau est rationnée – le roi George VI contrôlait la quantité d'eau de son bain, pour faire comme ses sujets. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la population est pauvre, avec un PIB par habitant de 8 500 livres par an, et l'inflation, de 11,2% en 1952, est importante. Soixante dix ans plus tard, en pleine guerre en Ukraine et crise énergétique, l'inflation n'est que deux points inférieure à celle de l'année du couronnement d'Elizabeth II.

Le plus vaste empire du monde

Lors de son accession au trône, Elizabeth II règne sur un empire de 600 millions de personnes, sur lequel "le soleil ne se couche jamais". Si l'Inde, "le joyau de la Couronne britannique", a quitté l'empire et proclamé son indépendance en 1947, la nouvelle monarque règne sur pas moins de 46 territoires : sept dominions autonomes – dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Canada – et 39 colonies ou protectorats administrés depuis Londres.

Bien que l'empire se soit progressivement désintégré au cours des décennies suivant son couronnement, Elizabeth II a continué de régner sur 16 des 53 pays qui composent le Commonwealth. Les Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais ou Jamaïcains sont toujours des sujets de la couronne britannique. Aujourd'hui endeuillés.