Royaume-Uni : les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80% en octobre

Les factures de gaz et électricité pourraient augmenter encore "considérablement" l'an prochain en pleine crise du coût de la vie, selon le régulateur.

Une hausse des prix considérable. Les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80% à partir d'octobre au Royaume-Uni. Ce n'est pas tout : les factures de gaz et électricité pourraient augmenter encore "considérablement" l'an prochain en pleine crise du coût de la vie, selon le régulateur. Le plafond de tarification autorisé va passer de 1 971 livres (2 329 euros) par an par foyer moyen à 3 549 livres (4 195 euros) à partir d'octobre, a annoncé, vendredi 26 août, le régulateur Ofgem.

"La hausse reflète la progression continue des cours mondiaux de gros du gaz, démarrée avec les déconfinements post-pandémie, et ont été poussés à des niveaux records quand la Russie a lentement interrompu ses approvisionnements de gaz à l'Europe", argumente l'Ofgem.

Un choc "dramatique" pour les ménages

Ce seuil étant calculé d'après la moyenne des cours de gros du gaz sur les mois précédents, les experts s'attendent à ce qu'il soit relevé à plus de 4 000 livres en janvier et jusqu'à 6 000 livres au printemps. "Nous avons conscience de l'impact massif que cette hausse de plafond tarifaire aura sur les ménages à travers la Grande-Bretagne et les décisions difficiles que les consommateurs vont devoir prendre", a commenté Jonathan Brearley, directeur général d'Ofgem.

L'Ofgem, le patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale immédiate pour éviter un choc "dramatique" pour les ménages modestes, déjà confrontés à une inflation à plus de 10%, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique flirte avec la récession.