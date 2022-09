Cartes De sa naissance à sa mort, sur quels territoires Elizabeth II a-t-elle régné ?

Elizabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. A l'époque, la ville est la capitale non pas du seul Royaume-Uni, mais d'un empire sur lequel, disait-on, "le soleil ne se couche jamais". Lorsqu'elle s'est éteinte, jeudi 8 septembre 2022, celle que l'on nommait (trop ?) simplement "la reine d'Angleterre" régnait sur un territoire bien plus modeste. Et pour cause : lors des premières décennies de son règne, elle a assisté à la dissolution de l'Empire britannique, au gré de l'indépendance des pays jadis occupés et colonisés par les sujets des précédentes majestés.

>> Mort de la reine Elizabeth II : suivez en direct les dernières informations et les réactions après le décès de la souveraine

En sept cartes, franceinfo fait le tour des pays dont Elizabeth II a été la souveraine, des terres lointaines aux îlots inhabités. De la première puissance mondiale au royaume dont hérite le prince Charles.

1 1926 : l'Empire britannique à la naissance d'Elizabeth II

Elizabeth Windsor voit le jour en 1926. Son grand-père, George V, règne alors sur le très vaste Empire britannique. Sept mois après la naissance de cette enfant, fille aînée du cadet du roi, la déclaration Balfour reconnaît la souveraineté des dominions, ces Etats issus de la colonisation et dotés d'une autonomie interne. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou encore le Canada bénéficient de ce statut au sein de l'empire.

A l'époque, le roi porte encore le titre d'empereur des Indes. Jusqu'en 1922 et l'indépendance de l'Egypte, l'empire colonial est si étendu qu'il traverse l'Afrique, de la Méditerranée au Cap de Bonne-Espérance.

2 1952 : l'Empire britannique au moment du couronnement de la reine

En 1931, le Statut de Westminster confirme la pleine souveraineté des dominions. En 1947, "le joyau de la Couronne britannique", l'Inde, quitte l'empire et proclame son indépendance. Deux ans plus tard, l'Irlande se divise en deux pays distincts : l'Irlande du Nord reste fidèle à la Couronne et le Sud devient une république.

En 1952, Elizabeth II accède au trône, après la mort de son père, George VI. Contrairement à lui, elle ne sera jamais impératrice des Indes, mais règne sur le dominion du Pakistan jusqu'en 1956.

3 L'Empire britannique après dix ans de règne d'Elizabeth II

Les uns après les autres, protectorats et colonies de l'Empire britannique s'émancipent de la Couronne et deviennent indépendants. Dix ans après le couronnement d'Elizabeth II, son empire compte toujours des territoires en Afrique subsaharienne (Kenya, Gambie…), en Amérique centrale (Honduras britannique), dans les Caraïbes (la Barbade) et en Amérique du Sud (Guyana), ainsi qu'en Asie du Sud-Est (Hong Kong, Brunei). Sans oublier une poignée d'îles du Pacifique.

4 L'Empire britannique après vingt ans de règne d'Elizabeth II

En 1972, l'empire s'est déjà désintégré. En Afrique, seul le Zimbabwe, alors appelé Rhodésie du Sud, reste sous influence britannique. Le pays ne deviendra officiellement indépendant qu'en 1980. Dans le Pacifique, Nauru (1968), les îles Fidji (1970) et les îles Tonga (1970) ont déjà obtenu leur indépendance. Tout comme l'île Maurice (1968) dans l'océan Indien ou encore la Barbade dans les Caraïbes (1966).

5 L'Empire britannique après trente ans de règne d'Elizabeth II

Au début des années 1980, il faut sérieusement zoomer pour apercevoir les territoires d'outre-mer britanniques. Outre Brunei, Hong Kong et Gibraltar, l'empire se limite à quelques archipels (Bermudes, îles Vierges britanniques, Malouines, îles Sandwich du Sud, Pitcairn…). La Couronne dispose encore de deux bases militaires sur l'île de Chypre, en Méditerranée, devenue indépendante en 1960.

6 L'Empire britannique à la mort d'Elizabeth II

"Ainsi s'achève un empire", commente le prince Charles, héritier du trône, le 1er juillet 1997. Ce jour-là, Hong Kong est rétrocédé à la Chine, après 155 ans de présence coloniale britannique. "L'empire sur lequel le soleil ne se couche pas" compte aujourd'hui le seul Royaume-Uni et quelques territoires d'outre-mer. Avec son 1,4 million de km², le territoire antarctique britannique est la plus grande étendue du royaume. Mais elle ne compte pour sujets que quelques scientifiques de passage. Et fond comme neige au soleil.

7 Les pays sur lesquels régnait Elizabeth II à sa mort

Si l'empire s'est désintégré, Elizabeth II a tout de même continué de régner sur le Royaume-Uni, mais aussi sur 16 des 53 pays qui composent le Commonwealth. Ainsi, les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Jamaïcains ou les Papouans-Néo-Guinéens sont toujours des sujets de Sa Majesté.