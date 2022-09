En images Mort d'Elizabeth II : défilé de taxi, fleurs, hymne national... Les Britanniques rendent hommage à leur souveraine

Des pleurs, des fleurs et l'hymne britannique God save the Queen. De nombreux Britanniques se sont réunis un peu partout au Royaume Uni jeudi 8 septembre, pour rendre hommage à Elizabeth II, morte dans l'après-midi. Des milliers de personnes, comme le montrent les images diffusées par les chaînes de télévision du monde entier ont entonné l'hymne national devant le palais de Buckingham à Londres (Royaume-Uni).

There was total silence outside Buckingham Palace as the news broke, and then the crowds broke into song: God Save the King. pic.twitter.com/6kCUNSLw68

De nombreux passants ont également déposé des fleurs à Buckingham.

Un homme dépose des fleurs devant le palais de Buckingham à Londres (Royaume-Uni), après la mort d'Elizabeth II, le 8 septembre 2022. (MAXPPP)

Un geste répété aussi en Ecosse, devant la résidence de Balmoral en Ecosse, là où Elizabeth II est morte dans l'après-midi.

Un femme dépose des fleurs devant le palais la résidence de Balmoral en Ecosse (Royaume-Uni), après la mort d'Elizabeth II, le 8 septembre 2022. (ANDY BUCHANAN / AFP)

De nombreuses personnes se sont également réunies devant le château de Windsor, situé dans le Berkshire.

(JONATHAN BRADY / MAXPPP)

A Londres, des conducteurs des fameux taxis noirs de la capitale se sont réunis devant le palais de Buckingham pour rendre hommage à la souveraine, comme le montre des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Black cab drivers are lining the mall to mourn the death of Queen Elizabeth. One told me in tears that he wanted to pay his respects to the monarch who’s “all we’ve ever known”. pic.twitter.com/kfCslgmZQl