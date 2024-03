Royaume-Uni : les Britanniques sous le choc après l’annonce du cancer de Kate Middleton

A. Peyrout, A. Bouleis, C. Dubrul, C. Madini, S. Gravelaine

Au Royaume-Uni, tout un peuple apporte son soutien à Kate Middleton, qui a annoncé, vendredi 22 mars, être atteinte d’un cancer. Elle a précisé avoir entamé un traitement de chimiothérapie. Les messages pour saluer son courage affluent.

Au Royaume-Uni, les habitants sont bouleversés par l’annonce du cancer de la princesse de Galles, Kate Middleton. "Je lui souhaite que tout se passe bien et le meilleur traitement possible, vraiment", confie une Anglaise, samedi 23 mars. "C’est une nouvelle déchirante", commente une autre. La monarchie se livre donc à une nouvelle opération transparente, quelques semaines après l’annonce du cancer du roi Charles III.

Le prince William sera plus en retrait

"Je pense que cela va sensibiliser les gens, que davantage de personnes se feront examinées et en apprendront plus sur leur santé", estime un passant. Le signal est également fort pour le corps médical. "[Kate Middleton] est un modèle et c’est formidable qu’elle ait fait cette vidéo, parce qu’elle dit aux autres malades du cancer : vous pouvez vous en sortir", se réjouit le Dr. Karol Sikora, oncologue. Kate Middleton a donc rompu le silence, deux mois après une opération à l’abdomen, une intervention qui avait provoqué de nombreuses spéculations dans la presse. Le prince William a également annoncé qu’il serait plus en retrait de ses engagements officiels.