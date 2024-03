Cancer de Kate Middleton : le prince et la princesse de Galles se disent "extrêmement touchés" par les messages de soutien

Un soutien qui provoque de l'émotion. Le prince William et la princesse de Galles, Kate Middleton, ont été "extrêmement touchés" par les messages de soutien qu'ils ont reçus, a déclaré un porte-parole du palais de Kensington, dans la soirée du samedi 23 mars. La veille, Kate Middleton, 42 ans, a annoncé être atteinte d'un cancer, dont elle n'a pas donné la nature. Mais l'épouse du prince héritier du trône britannique a précisé qu'elle avait démarré un traitement de chimiothérapie préventive.

Cette annonce a été suivie de nombreux messages de soutien de la part de dirigeants politiques, de célébrités et de membres du public, en particulier au Royaume-Uni. "Le prince et la princesse ont tous les deux été extrêmement touchés par les messages de sympathie [envoyés par] des personnes du Royaume-Uni, du Commonwealth et autour du monde", après la vidéo de Kate Middleton, a déclaré le porte-parole samedi soir. Kate et William "sont reconnaissants de la compréhension [du public concernant] leur demande de respect de la vie privée en cette période", a conclu le porte-parole dans un communiqué.

Ces messages de soutien interviennent alors que des rumeurs et des blagues sur la santé de Kate Middleton ont prospéré pendant son absence médiatique. Après avoir appris la maladie dont souffre la princesse de Galles, plusieurs stars lui ont finalement présenté des excuses.