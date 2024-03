Shohei Ohtani, le joueur de baseball qui valait 700 millions de dollars

Icône au Japon et star aux États-Unis où il s’est imposé comme un des plus grands joueurs de l’histoire du baseball, Shohei Ohtani vaut aujourd’hui plus de 700 millions de dollars.

Chacune de ses apparitions fait frissonner les fans. Un home run, l'action la plus spectaculaire du baseball, pour son premier match avec les Dodgers de Los Angeles (États-Unis). À 29 ans, Shohei Ohtani est la star de la Ligue américaine. Le meilleur joueur est désormais l'athlète ayant paraphé le plus gros contrat de l'histoire du sport : 700 millions de dollars sur 10 ans. Un contrat historique, qui surpasse ceux des plus grandes stars du football, comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Pour les spécialistes, le potentiel marketing du joueur japonais est monumental, car son nom est une marque au Japon.

Un contrat échelonné sur dix ans, et même après

Plus que le montant, c'est la structure du salaire qui a surpris les spécialistes. Le joueur touchera 2 millions de dollars par an pendant 10 ans, une somme très en dessous des standards. Il devrait ensuite empocher 68 millions de dollars par an lors des 10 années qui suivront la fin de son contrat. S'il ne vit plus en Californie après son contrat, il pourra alors ne pas avoir à payer de taxes sur ses revenus.