Jubilé de la reine : retour sur les quatre jours de festivités en l’honneur d’Elizabeth II

Trois jours après sa dernière apparition, Elizabeth II s’est présentée à nouveau sur le balcon de Buckingham Palace, dimanche 5 juin, à Londres (Royaume-Uni). Une apparition surprise et une immense parade dans les rues londoniennes qui viennent clore quatre jours de festivités.

La reine absente vendredi et samedi

Pour fêter ses 70 ans de règne, Elizabeth II n’a pas pu être présente vendredi pour l’office religieux en son honneur. Cette célébration a été marquée par le retour de Harry et Meghan, après deux ans d’absence. Fait rare, Elizabeth II n’a pas non plus assisté au célèbre Derby d’Epsom, samedi 4 juin. Elle y a été représentée par sa fille, la princesse Anne. Puis un concert géant s’est tenu le samedi soir, où de nombreuses stars ont joué devant 22 000 spectateurs.